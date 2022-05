Pahor | Mattarella | ' lascia grande vuoto nella cultura europea' **

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio, in una dichiarazione, esprime il suo profondo cordoglio per la morte dello scrittore Boris Pahor. "Voce autorevole della minoranza slovena in Italia, limpida e alta espressione letteraria del Novecento, testimone e vittima degli orrori causati dalle guerre, dal nazionalismo esasperato e dalle ideologie totalitarie, interprete della complessità della storia del suo territorio,un. La sua lezione gli è valsa l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce da parte della Repubblica".

Si è spento all'età di 108 anni lo scrittore triestino di nazionalità slovena Boris Pahor. La sua era considerata una delle testimonianze più significative della tragedia della deportazione nei lager ...