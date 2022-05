“Pagati quattro euro all’ora da quattro anni, ora basta”: le proteste degli addetti all’accoglienza nei musei di Milano (Di lunedì 30 maggio 2022) quattro euro all’ora, da quattro anni, con un contratto nazionale che non è quello del settore: “Applicato perché costava meno, a differenza di quello specifico per l’ambito culturale, che consentirebbe quasi il doppio della retribuzione “. Queste le condizioni di lavoro denunciate dagli addetti all’accoglienza dei musei e delle biblioteche del comune di Milano, e spiegate da Roberta Griffini di Filcams Cgil, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi. In questa condizione circa 200 lavoratori, sottoPagati dalle società che operano in appalto: “Nel 2018 avevano a disposizione pochi fondi per i finanziare i bandi. Nel frattempo, però, è stato firmato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022), da, con un contratto nazionale che non è quello del settore: “Applicato perché costava meno, a differenza di quello specifico per l’ambito culturale, che consentirebbe quasi il doppio della retribuzione “. Queste le condizioni di lavoro denunciate daglideie delle biblioteche del comune di, e spiegate da Roberta Griffini di Filcams Cgil, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi. In questa condizione circa 200 lavoratori, sottodalle società che operano in appalto: “Nel 2018 avevano a disposizione pochi fondi per i finanziare i bandi. Nel frattempo, però, è stato firmato il ...

