Advertising

PadovaCalcio : E' FINITA!!! Il Padova batte il Catanzaro 2-1 con reti di Curcio e Chiricò nel recupero e vola in finale!… - ElevenSportsIT : #CHIRICÒ FA IMPAZZIRE IL PADOVA ?? All’ultimo respiro il #Padova ribalta il risultato all’#Euganeo con la punizione… - PadovaCalcio : #Padova-#Catanzaro parziale 2-1 GOOOOOOOLLLLLL!!!!! 51°st COSIMO CHIRICO' pennella una punizione che si insacca all… - veneto_ : RT @TUTTOB1: GdS: 'E' Padova-Palermo! Chiricò spinge i veneti in finale, Brunori implacabile' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova, Chiricò: “Palermo squadra top, nessuna paura. Gol al Catanzaro? Punizione…” -

Sarà- Palermo la finale dei playoff di Serie C. Baldini contro Oddo, Brunori contro. In palio, l'ultimo posto per la Serie B, per agganciarsi al treno di Bari, Modena e Sudtirol, già ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Cosimo, attaccante del, ha commentato in sala stampa la vittoria contro il Catanzaro nei minuti di recupero (proprio grazie al suo mancino) che ha portato i veneti in finale playoff. L'...