Ostia | nuovo incendio nella pineta di Castel Fusano | fiamme nella zona della villa di Plinio

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ancora undi, a. A distanza di sole 24 ore, unrogo è stato appiccato all’interno, sempre nello stesso punto,di. A fuoco la: due incendi in due giorni Anche l’orario è più o meno lo stesso. La, infatti, ha iniziato a bruciare intorno alle 7:00 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ancora intenti a spegnere l’, grosso...

Ancora un incendio nella pineta di Castel Fusano, a Ostia. A distanza di sole 24 ore, un nuovo rogo è stato appiccato all'interno della pineta, sempre nello stesso punto, nella zona della Villa di Pli ...