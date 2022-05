Ostia, gli rubano la moto e segue il gps: scopre il ‘bazar’ dei furti (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli hanno rubato la moto parcheggiata sotto casa, ma forse non avevano messo in conto che il proprietario di quell’Honda Africa Twin aveva installato il satellitare sul mezzo. E quindi, con non troppe difficoltà sarebbe riuscito a rintracciare quello che apparteneva a lui e che, come spesso accade, gli era stato portato via. In quello che sarebbe stato solo l’ennesimo furto di una lunga scia che sembra non voglia arrestarsi. È successo ieri pomeriggio a Ostia, ma questa volta il piano dei ladri non è andato a buon fine. Trova la moto rubata a Ostia seguendo il satellitare Quando ha scoperto che la sua moto era stata rubata, l’uomo ha deciso di seguire il satellitare e di andare lui stesso a cercarla. E ci è riuscito perché il gps, rimasto attivo, lo ha portato in piazza Ener Bettica, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli hanno rubato laparcheggiata sotto casa, ma forse non avevano messo in conto che il proprietario di quell’Honda Africa Twin aveva installato il satellitare sul mezzo. E quindi, con non troppe difficoltà sarebbe riuscito a rintracciare quello che apparteneva a lui e che, come spesso accade, gli era stato portato via. In quello che sarebbe stato solo l’ennesimo furto di una lunga scia che sembra non voglia arrestarsi. È successo ieri pomeriggio a, ma questa volta il piano dei ladri non è andato a buon fine. Trova larubata ando il satellitare Quando ha scoperto che la suaera stata rubata, l’uomo ha deciso di seguire il satellitare e di andare lui stesso a cercarla. E ci è riuscito perché il gps, rimasto attivo, lo ha portato in piazza Ener Bettica, ...

