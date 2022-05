Osio Sopra | incidente alla scuola materna | cinque bambini rimangono ustionati

Pubblicità

Un braciere improvvisato e 'non autorizzato', una bottiglia di bioetanolo, le fiamme che divampano: dopo l'incendio di ieri nel giardino della scuola materna San Zeno di, in provincia di Bergamo, cinque bambini sono finiti in ospedale a causa delle ustioni. Una è ancora in gravi condizioni. Intanto, il prato dell'asilo sembra una scena del delitto, e in ...ITALIA - Cinque bambini sono rimasti ustionati mentre stavano cucinando dei marshmallow nel giardino di una scuola materna a(Bergamo) questa mattina intorno alle 10.30. Le fiamme, a quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, hanno colpito anche 3 adulti. In particolare una bimba di 4 anni ha ...Secondo le prime indagini, il fuoco acceso dai papà alla scuola San Zeno di Osio Sopra non era stato autorizzato.La direttrice della scuola avrebbe preso le distanze da quanto accaduto, sottolineando di aver autorizzato il laboratorio all'aperto, ma non l'utilizzo del fuoco ...