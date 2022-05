Osio Sopra, incidente alla scuola materna: cinque bambini rimangono ustionati (Di lunedì 30 maggio 2022) Durante un’uscita scolastica, cinque bambini di un asilo di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, sono rimasti ustionati e portati d’urgenza agli ospedali della zona. Coinvolti anche tre adulti nell’incidente causato a quanto sembra da un liquido infiammabile mal utilizzato. Vi raccomandiamo... Esploso un power bank nello zaino di uno studente al Vespucci di Milano La mattina del 30 maggio le classi della scuola dell’infanzia San Zeno di Osio Sopra sono uscite con un gruppo di genitori e maestre per fare un’attività di orientiring. Si trovavano nel cortile della scuola con alcuni papà volontari e stavano cuocendo dei marshmallow sul fuoco quando sembra che ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Durante un’uscita scolastica,di un asilo di, in provincia di Bergamo, sono rimastie portati d’urgenza agli ospedali della zona. Coinvolti anche tre adulti nell’causato a quanto sembra da un liquido infiammabile mal utilizzato. Vi raccomandiamo... Esploso un power bank nello zaino di uno studente al Vespucci di Milano La mattina del 30 maggio le classi delladell’infanzia San Zeno disono uscite con un gruppo di genitori e maestre per fare un’attività di orientiring. Si trovavano nel cortile dellacon alcuni papà volontari e stavano cuocendo dei marshmallow sul fuoco quando sembra che ...

