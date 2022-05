Oroscopo Giugno | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Per te,si divide tra Paradiso e Purgatorio. Se sei d’accordo, partirei da quest’ultimo: l’atmosfera domestica, i rapporti con i famigliari stretti, le questioni di natura immobiliare sono soggette a una crescente sollecitazione che, oltre a generare tensione e malumore, rappresenterà un grande dispendio energetico. Passerà, come tutto. Nel frattempo avrai la possibilità di vivere una passione paradisiaca con un’intensità e un trasporto “come se non ci fosse un domani”. Passerà anche questa, purtroppo. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Maggio 30, 2022 at 3:37 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright ...