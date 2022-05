Oroscopo di Paolo Fox Martedì 31 Maggio 2022 | Cancro teso

Leggi su zon

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’diFox per oggi,31Ariete Questa situazione astrologica rispetto a ieri cala un pochino di tono, tra mercoledì e giovedì bisognerà risolvere un piccolo problema. Oggi non abbiamo stelle contrarie, un novilunio incita all’azione quindi potreste arrivare a sera stanchi. Nel mese di giugno potrete avere delle riconferme, l’amore è più convincente. Toro Per i nati sotto il segno del Toro, via libera ad una sorta di ristrutturazione della propria esistenza. Oggi abbiamo delle stelle amiche, se ci sono stati dei problemi probabilmente non è stata colpa vostra ma delle persone che avete al vostro fianco. Attenzione nelle relazioni con, Bilancia, Ariete perché possono diventare un po’ complicate da gestire. Gemelli L’effetto di questo novilunio che ...