Origi Milan | il belga più vicino ai rossoneri | ultimo saluto al Liverpool – FOTO

(Di lunedì 30 maggio 2022) Divocksempre piùal: l’attaccanteha ufficialmente salutato ilcon un post sui social Intervenuto con un Tweet sul proprio profilo ufficiale, Divockha salutato il, ormai suo ex club visto che il suo futuro con ogni probabilità nelle prossime settimane sarà al. It was a special journey @LFC YNWA— Divock(@Divock) May 30, 2022 “E’ stato un viaggio speciale” il suo messaggio di addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Arriverà presto al Milan, infatti, Divock Origi. L'attaccante belga lascerà il Liverpool a parametro zero, consentendo al club rossonero di non spendere alcuna cifra per il suo cartellino.