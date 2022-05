(Di lunedì 30 maggio 2022) 'la. Iltra': è questo il titolo delche è statooggi dall'Istituto per la Competitività (I - Com) . L'evento ha rappresentato la ...

Advertising

GCarnovale : RT @ICompetitivita: ?? È tutto pronto per l’inizio del webinar “Oltre la ripresa. Il #Lazio tra #innovazione e #opportunità”. ?? Al via all… - ada_fazio : RT @camcomroma: Il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo #Tagliavanti al convegno “Oltre la ripresa. Il Lazio tra innovazion… - doveinvestire1 : Il prezzo di #Bitcoin (#BTC) ha iniziato a mostrare segnali di ripresa risalendo oltre i 30.000 dollari, con un aum… - daempoli : RT @camcomroma: Il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo #Tagliavanti al convegno “Oltre la ripresa. Il Lazio tra innovazion… - ICompetitivita : RT @camcomroma: Il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo #Tagliavanti al convegno “Oltre la ripresa. Il Lazio tra innovazion… -

leggo.it

la. Il Lazio tra innovazione e opportunità ': è questo il titolo del webinar che è stato organizzato oggi dall'Istituto per la Competitività (I - Com) . L'evento ha rappresentato la ...Nonostante gli ingressi nelladi Tonin, Cristian Shpendi e Munari (per un totale di 55 ... che alla fine sommeranno 5.264 minuti,il 50% dei 10.000 minuti totali, rimangono solo altri tre ... Oltre la ripresa: il Lazio tra innovazione ed opportunità, il webinar organizzato da I-Com "Oltre la ripresa. Il Lazio tra innovazione e opportunità": è questo il titolo del webinar che è stato organizzato oggi dall'Istituto per la Competitività (I-Com). L'evento ha rappresentato la prima ...Wall Street chiusa per festività. Sale il greggio, euro avvicina 1,08 dollari. BTp 10 anni torna al 3% di rendimento ...