Olimpia Milano, Messina: “Buona vittoria, proviamo a chiudere la serie a Sassari” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha commentato la vittoria in gara-2 della semifinale scudetto contro Sassari: “Nel secondo quarto ci siamo scavati una buca finendoci dentro, affrettando in attacco e giocando una pessima difesa. Per un momento abbiamo dimenticato che la Dinamo è una squadre che può segnare molto. Per fortuna ci siamo tirati fuori da questa buca, risultando consistenti nel secondo tempo e portando a casa tre periodi su quattro. Una Buona vittoria che non sarebbe arrivata senza solidità nella ripresa. Abbiamo perso troppi palloni, ben 12, e ci sono alcune cose da migliorare“. Messina ha ribadito che è stata una Buona vittoria, ma con la testa già alle prossime sfide: “Andremo a ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Il coach dell’, Ettore, ha commentato lain gara-2 della semifinale scudetto contro: “Nel secondo quarto ci siamo scavati una buca finendoci dentro, affrettando in attacco e giocando una pessima difesa. Per un momento abbiamo dimenticato che la Dinamo è una squadre che può segnare molto. Per fortuna ci siamo tirati fuori da questa buca, risultando consistenti nel secondo tempo e portando a casa tre periodi su quattro. Unache non sarebbe arrivata senza solidità nella ripresa. Abbiamo perso troppi palloni, ben 12, e ci sono alcune cose da migliorare“.ha ribadito che è stata una, ma con la testa già alle prossime sfide: “Andremo a ...

