Oggi lo sciopero della scuola: le ragioni della protesta e la posizione dei presidi (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi, lunedì 30 maggio, è sciopero nazionale del mondo della scuola. I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief sono scesi in piazza perché “il governo scegli di costruire una formazione per pochi, finanziata col taglio degli organici. In più si umiliano i precari con un nuovo sistema di reclutamento e gli si nega L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 maggio 2022), lunedì 30 maggio, ènazionale del mondo. I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief sono scesi in piazza perché “il governo scegli di costruire una formazione per pochi, finanziata col taglio degli organici. In più si umiliano i precari con un nuovo sistema di reclutamento e gli si nega L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero nazionale della scuola, i docenti scendono in piazza. Si prevede un'alta partecipazione alla manifest… - rtl1025 : ?? 'Oggi sciopero nella #scuola. Solita lagna per assunzioni, solito ignorare diritti degli #studenti. Speriamo ness… - laperci1 : RT @herisson13: La metà dei 15enni italiani non capisce quello che legge. E' allarme 'povertà educativa'. Oggi Sciopero degli insegnanti. - franchifabio67 : RT @CislNazionale: #Scuola, #LuigiSbarra: “Grande partecipazione allo sciopero di oggi, #30maggio. Ora il governo riapra subito il dialogo… - pauligurize : RT @pauligurize: ? Oggi sciopero scuola: uno sciopero giusto e necessario?? -