Ocean Viking ci recapita altri 294 clandestini. Cercasi Lamorgese (Di lunedì 30 maggio 2022) Ragusa, 30 mag – Sono 294 i clandestini che stamani la Ocean Viking ha recapitato all'Italia, dopo il consueto via vai tra i porti siciliani e lo specchio d'acqua antistante la Libia. Ieri sera poco prima della mezzanotte è arrivato il consueto cinguettio festante di SOS Méditerranée, Ong franco-italo-tedesca-svizzera che da anni ci rifornisce di manovalanza a bassissimo costo per "imprenditori" senza scrupolo, compresi quelli di attività delinquenziali. Inutile, o forse no, continuare a denunciare e condannare quella che è una vera e propria tratta dei nuovi schiavi che in questi ultimi giorni assume, oltre a un incremento spropositato, un'autentica emergenza legata ai fatti internazionali. Non solo Ocean Viking Russia e Ucraina sono spesso stati definiti il granaio del mondo e il ...

