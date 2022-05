"Nuovi obici Caesar e altre armi". La Francia annuncia rinforzi per Kiev (Di lunedì 30 maggio 2022) Da Parigi arriveranno Nuovi obici di precisione Caesar, mezzi d'artiglieria in grado di colpire fino a 42 km di distanza. Kuleba: "Necessità estremamente urgente per vincere la battaglia del Donbass" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) Da Parigi arriverannodi precisione, mezzi d'artiglieria in grado di colpire fino a 42 km di distanza. Kuleba: "Necessità estremamente urgente per vincere la battaglia del Donbass"

Advertising

SHIN_Fafnhir : @HuffPostItalia Già con i nuovi obici hanno subito mirato a mercati e zone residenziali, se gli danno lanciarazzi a… - marcospqr3 : @jacopo_iacoboni E' un pacifista!Con i nuovi armamenti pesanti tra obici e lanciarazzi , li conceranno per benino a… - peacelink : Nuovi obici #USA all'Ucraina Gli analisti militari, citati dal New York Times, spiegano che per avere i primi effe… -