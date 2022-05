(Di lunedì 30 maggio 2022) Olanda – Svezia e i matrimoniranei Un documentario trasmesso negli scorsi giorni dalla televisione svedese ha raccontato di come in alcune moschee sciite sarebbero letteralmente esplosi i “matrimoniranei”. Ma di che cosa si tratta? Un uomo e una donna si sposano per poche ore, giorni o mesi e poi fannoper soldi. Trascorso il, ilsi scioglie di nuovo. Secondo l’emittente RTL Nieuws, molte donne sono costrette a partecipare a questa forma di prostituzione, ad esempio se hanno bisogno di denaro. Il documentario presenta l’esempio di un imam di una moschea in Svezia che beneficerebbe di questi “matrimoni”. Nel documentario si vede anche una donna che racconta la sua storia in modo anonimo e di come si è presentata alla moschea con problemi finanziari e poi le è stato ...

Daniela73368758 : @osamundR Madonna santa Maria Maddalena Gesù Cristo ecc Ma che e ? Hanno moda nuova per i ritti? - chiaramondi : Tendenze: Milk-bath #nails. Si tratta della nuova #manicure discreta, nude, con unghie corte, amata da Nicole Pelt… - italiagiappone : La nuova collezione di #DolceGabbana s’ispira a un famoso #manga - BEAUTYDEAit : Nuovi gioielli Guess estate, creazioni eleganti e alla moda! Cuori, punti luce, perle, la nuova collezione di gioie… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Ecco la nuova #moda contro i #russi in #Ucraina ?? -

Panorama

Sono in aumento anche le partnership nei settori di punta del Made in Italy:, design e ...e le relazioni commerciali stabilite attraverso la piattaforma del World Defense Show stimolino una...Non solo della, ma del pianeta tutto. Non stupisce quindi che partner di questaedizione saranno due realtà importanti come la Ellen MacArthur Foundation e l' Ethical Fashion Initiative . ... Nuova moda nell'Islam: il matrimonio a tempo (per ragioni di sesso) I Sustainable Fashion Awards tornano in presenza, a Milano il prossimo 25 settembre, dopo la Milano Fashion Week ...La nuova arrivata, forte di una memoria più veloce ... alla scoperta dei primi casi d’uso della multinazionale 27 MAG Moda e tecnologia: ecco come Dedagroup Stealth aiuta il settore a migliorare ...