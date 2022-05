Nuoto | Paltrinieri verso gli Europei | “Sarà incredibile gareggiare a Roma”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Nuotare a, in casa,, è la piscina più bella del mondo. Le emozioni che ti trasmette il giocare in casa con tutti che tifano per te non te le da nessuno”: lo ha detto Gregorio, campione olimpico a Rio 2016, a margine dell’evento ‘Dominate the water’ da lui promosso parlando dei prossimidiche si disputeranno nella Capitale ad agosto. “Prima ci saranno i Mondiali e cercheremo di fare bene. Poi glie in entrambi i casi si farà prima la piscina e poi il fondo, a mio avviso la divisione migliore per prepararsi. Inoltre gli avversari crescono e ne sono contento”, ha continuato il nuotatore azzurro, fresco vincitore della tappa portoghese della World Serie di 10km di fondo. “A Setubal è stata la gara più difficile tra ...