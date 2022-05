Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Sarà bellissimo gareggiare in casa negli Europei di Roma”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un buon weekend quello di: il carpigiano si è imposto nella 10 km didi fondo a Setubal (Portogallo), prova valida per le World Series della specialità citata. Unsempre più in direzione delle acque libere e non è certo una novità per il percorso che ha deciso di intraprendere. Presente all’evento ‘Dominate the water‘, l’azzurro ha rivelato le sue impressioni a riguardo, ricordando i prossimi impegni nei Mondiali 2022 di Budapest e gli2022 di. “Nuotare a, inincredibile, è la piscina più bella del mondo. Le emozioni che ti trasmette il giocare incon tutti che tifano per te non te le da nessuno“, ha dichiarato Greg (fonte: Ansa), argomentando ...

Sono le parole di Gregorio Paltrinieri sui prossimi Europei di nuoto al Foro Italico, ad agosto, in occasione della presentazione alla Galleria di Arte Moderna a Roma del suo circuito di gare in ... Napoli. La prima tappa delle World Series di nuoto di fondo andata in scena a Setubal in Portogallo parla italiano. Lo fa grazie ad uno strepitoso Gregorio Paltrinieri e ad un magnifico Domenino Acerenza. Il campione Olimpico dei 1500 a Rio de ...