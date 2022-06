Notte di stelle per Bullo Man all’Auditorium della Conciliazione

(Di lunedì 30 maggio 2022)diall’ombra di San Pietro. Da Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz a Gabriel Garko. Da Maria Grazia Cucinotta a Luca Tommassini e Imma Battaglia, da Paolo Ruffini e Paolo Genovese a Edoardo Bennato. E ancora, tanti giovani ma già affermati artisti come Beatrice Grannò (Doc Nelle tue mani), Demetra Bellina (Tutta colpa di Freud, Non mi lasciare), Giacomo Giorgio (Mare fuori), Blu Yoshimi (Like me Back, Gli indifferenti), Francesco Gheghi (A muso duro, Mio fratello rincorre i dinosauri, Il filo Invisibile, il TikToker e cantante Vincenzo Cairo. Grande successo di pubblico e ricca presenza di star indi Roma perMAN, lo spettacolo promosso e organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop nell’ambito ...

yaechgdr : ?? @akirachgdr Ormai la notte era calata sull'istituto, un cielo cupo e privo di stelle che avvolgeva il mondo c… - eugenioosss : RT @elena_cimino: Solitudine, che parola immensa. Dentro c'è la notte, il luogo del buio o delle stelle. - stelle_lune : RT @2018Asiax: ' Abbracciatevi come fa la luna con le caldi notte d'estate e la risacca che accarezza le rive Se poi vi respirare come i… - saimsajid69 : Dilegua, o notte Tramontate, stelle Tramontate, stelle All'alba vincerò Vincerò, vincerò -

... anticipando alcune novità del cartellone 2022 come la 'Fucsia' di sabato 9 luglio in omaggio alla donna, la parata Walt Disney di giovedì 4 agosto alle ore 21 e la 'Cena sotto le' per ...... anticipando alcune novità del cartellone 2022 come la "Fucsia" di sabato 9 luglio in omaggio alla donna, la parata Walt Disney di giovedì 4 agosto alle ore 21 e la "Cena sotto le" per ... Le Stelle illuminano la notte al Premio Fedeltà allo Sport Con la seconda parte di Esterno Notte si conclude la stagione cinematografica del Margherita ma arriva la vivace estate con tanti appuntamenti. Da giovedì 9 giugno ci sarà la seconda parte del belliss ...Per una notte, Roma sarà il cuore dell'atletica mondiale. E che notte: velocisti del calibro di Fred Kerley e Elaine Thompson-Herah si alterneranno al re del salto in alto, ...