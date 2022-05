Nonostante la pesante eredità, Raoul Bova ha conquistato il pubblico e tornerà nella prossima stagione. Mentre a proposito del personaggio di Maria Chiara Giannetta... (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo il successo strabiliante della tredicesima stagione, conclusasi lo scorso 26 maggio, Rai 1 scommette su Don Matteo 14. Una decisione scontata, scaturita dagli ottimi ascolti ottenuti nel corso delle dieci puntate. Segno che il pubblico continua ad amare la serie targata Lux Vide, Nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dal debutto. Soprattutto, Nonostante il cambio di protagonista. “Don Matteo 13”, ultima puntata: arriva il bacio tra Anna e Marco ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo il successo strabiliante della tredicesima, conclusasi lo scorso 26 maggio, Rai 1 scommette su Don Matteo 14. Una decisione scontata, scaturita dagli ottimi ascolti ottenuti nel corso delle dieci puntate. Segno che ilcontinua ad amare la serie targata Lux Vide,siano trascorsi oltre vent’anni dal debutto. Soprattutto,il cambio di protagonista. “Don Matteo 13”, ultima puntata: arriva il bacio tra Anna e Marco ...

Advertising

Lauce44 : - molto buona anche la stagione di #szczesny ????, in positivo nonostante i tiri pericolosi affrontati; - buona anch… - fabrizio_franz : @AdrianaSpappa la manifestazione più chiara dell'incapacità militare di un esercito è quella di dover andarci pesan… - andmargheritoni : in Champions dopo il Real la prima tra le 'umane' siamo noi nonostante 15 anni di letargo pesante, questo dovrebbe… - gaemascaro : @senia65 @pistoligno_gol Mi hai dato dell'incompetente, del pesante e del maleducato, nonostante abbia risposto in… - t_ara_ta : @BangSeri1 Allora no ti dirò, non mi aspettavo il finale così “leggero” però effettivamente ci sta perché per quant… -