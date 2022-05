“Non sono affari vostri!”: insinuazioni odiose su Federica Calemme, sfogo incendiario sui social (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex gieffina Federica Salemme sbotta sui social: l’invadenza dai fan è andata oltre ogni limite, la reazione è esemplare. Federica Calemme (fonte youtube)La modella partenopea Federica Calemme ha impreziosito con la sua bellezza ed eleganza l’ultima edizione del “GF Vip”, uscendo dal format mano nella mano con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Nonostante la storia tra i due sia iniziata in modo piuttosto incerto e stentato, i due sembrano tutt’ora molto legati, e fanno il possibile per incastrare i reciproci impegni lavorativi, pur di vedersi. Negli ultimi giorni Federica è finita nel mirino di alcuni haters: la sua replica su Instagram è da applausi. Federica Calemme non si trattiene: le stories infuocate parlano ... Leggi su ck12 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex gieffinaSalemme sbotta sui: l’invadenza dai fan è andata oltre ogni limite, la reazione è esemplare.(fonte youtube)La modella partenopeaha impreziosito con la sua bellezza ed eleganza l’ultima edizione del “GF Vip”, uscendo dal format mano nella mano con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Nonostante la storia tra i due sia iniziata in modo piuttosto incerto e stentato, i due sembrano tutt’ora molto legati, e fanno il possibile per incastrare i reciproci impegni lavorativi, pur di vedersi. Negli ultimi giorniè finita nel mirino di alcuni haters: la sua replica su Instagram è da applausi.non si trattiene: le stories infuocate parlano ...

