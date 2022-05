Nobel Medicina Semenza: “Perdere giovani ricercatori impoverisce Paese” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “I giovani scienziati fanno le scoperte, gli scienziati anziani ricevono i premi. La fiducia nei giovani è forse il segreto per una rigorosa e produttiva ricerca scientifica in qualunque Paese. Perdere i giovani costretti ad emigrare in Paesi più attrattivi per la ricerca vuol dire impoverire gravemente un Paese”. Lo ha detto Gregg Semenza, premio Nobel per la Medicina nel 2019, nel suo intervento oggi a Roma all’Università San Raffaele per l’inaugurazione della San Raffaele Business School, nell’ambito del convegno ‘Economia e salute, la ricerca alla base delle grandi scoperte’. E’ necessario “saper investire a lungo termine nei giovani ricercatori non solo per le carriere ma, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Iscienziati fanno le scoperte, gli scienziati anziani ricevono i premi. La fiducia neiè forse il segreto per una rigorosa e produttiva ricerca scientifica in qualunquecostretti ad emigrare in Paesi più attrattivi per la ricerca vuol dire impoverire gravemente un”. Lo ha detto Gregg, premioper lanel 2019, nel suo intervento oggi a Roma all’Università San Raffaele per l’inaugurazione della San Raffaele Business School, nell’ambito del convegno ‘Economia e salute, la ricerca alla base delle grandi scoperte’. E’ necessario “saper investire a lungo termine neinon solo per le carriere ma, ...

