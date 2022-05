No! Quello nella foto non è il padre di Klaus Schwab (Di lunedì 30 maggio 2022) Un post su Facebook sostiene che Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum (Wef), sia figlio del «padre industriale e fascista vicino a Hitler, Eugen Schwab». Vicino alla foto del fondatore del WEF, vediamo un’immagine d’epoca che ritrae un uomo che indossa la divisa nazista: ma quell’uomo non è davvero il padre dell’ingegnere ed economista tedesco. Per chi ha fretta: Diversi post su Facebook sostengono che il padre del fondatore del World Economic Forum sia stato un nazista Come prova, viene utilizzata la foto di un uomo che indossa la divisa delle SS, spacciato come il padre di Klaus Schwab In realtà l’immagine raffigura il generale nazista Walter Dybilas Analisi «NUOVO ORDINE ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Un post su Facebook sostiene che, fondatore del World Economic Forum (Wef), sia figlio del «industriale e fascista vicino a Hitler, Eugen». Vicino alladel fondatore del WEF, vediamo un’immagine d’epoca che ritrae un uomo che indossa la divisa nazista: ma quell’uomo non è davvero ildell’ingegnere ed economista tedesco. Per chi ha fretta: Diversi post su Facebook sostengono che ildel fondatore del World Economic Forum sia stato un nazista Come prova, viene utilizzata ladi un uomo che indossa la divisa delle SS, spacciato come ildiIn realtà l’immagine raffigura il generale nazista Walter Dybilas Analisi «NUOVO ORDINE ...

