No! Nel Regno Unito non vengono promosse le richieste di risarcimento per i vaccinati contro la Covid-19 (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo l’immagine di una locandina del Regno Unito e diversi screenshot del tweet di una eurodeputata italiana, circola la notizia che il governo britannico stia promuovendo «le richieste di risarcimento dei danni da vaccini Covid19». L’immagine, tuttavia, risulta essere un falso apprezzato negli ambienti No Vax. Per chi ha fretta Nel Regno Unito è prevista una cifra per coloro che risultano gravemente danneggiati a causa di una vaccinazione (i vaccini considerati sono 19, tra questi quello anti Covid-19). La locandina diffusa online per sostenere che il Governo promuova le richieste è un falso, un fotomontaggio. Analisi Tra i principali diffusori della bufala troviamo l’europarlamentare Francesca Donato. È suo il tweet ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo l’immagine di una locandina dele diversi screenshot del tweet di una eurodeputata italiana, circola la notizia che il governo britannico stia promuovendo «ledidei danni da vaccini19». L’immagine, tuttavia, risulta essere un falso apprezzato negli ambienti No Vax. Per chi ha fretta Nelè prevista una cifra per coloro che risultano gravemente danneggiati a causa di una vaccinazione (i vaccini considerati sono 19, tra questi quello anti-19). La locandina diffusa online per sostenere che il Governo promuova leè un falso, un fotomontaggio. Analisi Tra i principali diffusori della bufala troviamo l’europarlamentare Francesca Donato. È suo il tweet ...

