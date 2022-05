Nino Frassica | senza freni  su Raoul Bova “Lui non si …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 30 maggio 2022), il noto attore televisivo e personaggio del mondo dello spettacolo molto amato dagli italiani pare che in questi ultimi giorni abbia parlato di un collega con il quale ha avuto modo di lavorare proprio in quest’ultimo periodo. Stiamo parlando diovvero l’attore che ha preso parte alla serie televisiva Don Matteo 13 sostituendo di fatto Terence Hill. Quest’ultimo come tutti sappiamo lo scorso anno ha deciso di lasciare la serie televisiva dopo ben 12 anni di presenze e la notizia pare non fosse stata accolta bene dai telespettatori e anche da gran parte dei colleghi.in questi giorni sembra che abbia voluto parlare del suo collega, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Intimità. Ma cosa ha ...