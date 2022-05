Nicolò Zaniolo: il figlio lo avete mai visto (Di lunedì 30 maggio 2022) Nicolò Zaniolo, il figlio lo avete mai visto? Il giovane campione della Roma è già diventato papà, ecco i dettagli: bellissimo. Dopo diversi infortuni, Zaniolo si sta finalmente prendendo la sua rivincita; è stato proprio un suo gol a regalare alla Roma la vittoria della Uefa Europa Conference League, nuova coppa europea alla sua prima edizione. Il figlio del campione giallorosso, fresco vincitore con la Roma (foto: Instagram Nicolò Zaniolo).Come tutti gli altri calciatori (e non solo), l’attaccante si è goduto i festeggiamenti coi tantissimi tifosi giallorossi, che hanno invaso prima l’Olimpico e poi le strade fra il Colosseo e il Circo Massimo; sicuramente, Zaniolo ha festeggiato anche con la sua ... Leggi su formatonews (Di lunedì 30 maggio 2022), illomai? Il giovane campione della Roma è già diventato papà, ecco i dettagli: bellissimo. Dopo diversi infortuni,si sta finalmente prendendo la sua rivincita; è stato proprio un suo gol a regalare alla Roma la vittoria della Uefa Europa Conference League, nuova coppa europea alla sua prima edizione. Ildel campione giallorosso, fresco vincitore con la Roma (foto: Instagram).Come tutti gli altri calciatori (e non solo), l’attaccante si è goduto i festeggiamenti coi tantissimi tifosi giallorossi, che hanno invaso prima l’Olimpico e poi le strade fra il Colosseo e il Circo Massimo; sicuramente,ha festeggiato anche con la sua ...

