Niccolò Ciatti, via al processo per il ceceno che lo pestò a morte (Di lunedì 30 maggio 2022) Niccolò Ciatti , inizia il processo per Rassoul Bissoultanov . Il giovane ceceno, che pestò a morte il 23enne di Scandicci ( Firenze ) in una discoteca di Lloret de Mar, è attualmente imputato in ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022), inizia ilper Rassoul Bissoultanov . Il giovane, cheil 23enne di Scandicci ( Firenze ) in una discoteca di Lloret de Mar, è attualmente imputato in ...

Advertising

Luxgraph : Omicidio Niccolò Ciatti, al via il processo in Spagna. ll padre: «Ai due ceceni abbiamo gridato: assassini»… - corrierefirenze : «Assassini, avete ucciso nostro figlio!»: la rabbia dei genitori di Niccolò Ciatti esplode a Girona - qn_lanazione : Niccolò #Ciatti, l’ora della giustizia: via al processo - Cronaca - - controradio : ?? Scandicci, un quadro per ricordare Niccolò Ciatti e sensibilizzare i giovani - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Niccolò Ciatti ancora in attesa di giustizia. Alla vigilia di una nuova udienza in Spagna, il comune di Scandicci ricord… -