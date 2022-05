Newcastle, ecco Ashworth: sarà il nuovo tecnico dei Magpies (Di lunedì 30 maggio 2022) Dan Ashworth pronto a diventare il nuovo allenatore del Newcastle. Interrotto oggi il rapporto con il Brighton Dan Ashworth pronto a prendere la guida del Newcastle. Ufficiale il suo divorzio dal Brighton, che conferma l’accordo con i Magpies. IL COMUNICATO – «Brighton & Hove Albion e Newcastle United hanno raggiunto un accordo per l’immediato rilascio di Dan Ashworth dai suoi obblighi contrattuali con il Brighton. I termini di questo accordo, che è soggetto ad approvazione normativa, rimarranno riservati tra i club. Vorremmo ringraziare Dan per i suoi servizi e augurargli ogni bene per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Danpronto a diventare ilallenatore del. Interrotto oggi il rapporto con il Brighton Danpronto a prendere la guida del. Ufficiale il suo divorzio dal Brighton, che conferma l’accordo con i. IL COMUNICATO – «Brighton & Hove Albion eUnited hanno raggiunto un accordo per l’immediato rilascio di Dandai suoi obblighi contrattuali con il Brighton. I termini di questo accordo, che è soggetto ad approvazione normativa, rimarranno riservati tra i club. Vorremmo ringraziare Dan per i suoi servizi e augurargli ogni bene per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

