Netflix, Disney+ e Amazon fanno razzia di studios in Europa (Di lunedì 30 maggio 2022) Studi cinematografici: la nuova corsa all’oro Le Figaro, pagina 32, di Caroline Sallé. La contea inglese dell’Hertfordshire si sta trasformando in una Hollywood verde. A venti miglia da Londra, la cittadina di Broxbourne e le sue 15.000 anime saranno presto sotto i riflettori. Ai margini dei prati, su quasi 37 ettari, i Sunset studios ospiteranno presto 21 set cinematografici, set esterni, una dozzina di laboratori, uffici di produzione e servizi di post-produzione. I fondi di investimento spendono miliardi per costruire studios. Il sito mira a diventare uno dei più grandi complessi di studi cinematografici e televisivi del Regno Unito. Il fondo americano Blackstone e la Hudson Pacific Properties, i cui studios hollywoodiani hanno ospitato le riprese di La La Land, hanno intenzione di investire 1 miliardo di dollari nel progetto. ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 30 maggio 2022) Studi cinematografici: la nuova corsa all’oro Le Figaro, pagina 32, di Caroline Sallé. La contea inglese dell’Hertfordshire si sta trasformando in una Hollywood verde. A venti miglia da Londra, la cittadina di Broxbourne e le sue 15.000 anime saranno presto sotto i riflettori. Ai margini dei prati, su quasi 37 ettari, i Sunsetospiteranno presto 21 set cinematografici, set esterni, una dozzina di laboratori, uffici di produzione e servizi di post-produzione. I fondi di investimento spendono miliardi per costruire. Il sito mira a diventare uno dei più grandi complessi di studi cinematografici e televisivi del Regno Unito. Il fondo americano Blackstone e la Hudson Pacific Properties, i cuihollywoodiani hanno ospitato le riprese di La La Land, hanno intenzione di investire 1 miliardo di dollari nel progetto. ...

Advertising

mjriiamm : Ho prime video, netflix e Disney+ e dio cane non riesco a trovare un cazzo di film decente - MarcoCalandra1 : @det0ne Ultimamente netflix fa cagare. Sto pensando di disdire. Ho Disney+ e prime, che sono molto meglio. - unpomale : netflix e prime quando smetterete di farvi fottere diritti dalla Disney fatecelo sapere grz - playblog_it : ? I Libri Bestseller di Amazon più popolari, in base alle vendite ? - Il_Paradroide : @vanellopeb Si, inoltre sia Netflix che Disney+ che Prime Video secondo me ancora non sono in grado di valorizzare… -