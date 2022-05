Netflix, catalogo giugno 2022: i film e le serie tv in uscita (Di lunedì 30 maggio 2022) Netflix ha in serbo diverse novità per i propri abbonati per il mese di giugno 2022. In questo mese, sulla piattaforma arriveranno le attese Umbrella Academy e Peaky Blinders. Ci sarà, però, spazio anche per il remake coreano de La casa di carta e per la serie Floor is Lava. Per quanto riguarda i film usciranno i tanto attesi Hustle e Jennifer Lopez: Halftime. catalogo Netflix 2022: le uscite del mese di giugno Le novità del catalogo Netflix del mese di giugno sono diverse e partono già dal primo giorno del mese. Il 1° giugno, sarà disponibile il film Odio l'estate. Il 3 giugno, invece, uscirà la seconda stagione di Floor is Lava. L'8 ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 30 maggio 2022)ha in serbo diverse novità per i propri abbonati per il mese di. In questo mese, sulla piattaforma arriveranno le attese Umbrella Academy e Peaky Blinders. Ci sarà, però, spazio anche per il remake coreano de La casa di carta e per laFloor is Lava. Per quanto riguarda iusciranno i tanto attesi Hustle e Jennifer Lopez: Halftime.: le uscite del mese diLe novità deldel mese disono diverse e partono già dal primo giorno del mese. Il 1°, sarà disponibile ilOdio l'estate. Il 3, invece, uscirà la seconda stagione di Floor is Lava. L'8 ...

Advertising

malfoygirlxx : io: ho voglia di rewatchare #spartacus ma poi ricordo che netflix lo ha tolto dal catalogo - Captaineyelin3r : Ho finito The good place. Scelta completamente a caso dal catalogo di Netflix e l’ho divorata, amata e mi mancano già. - D4YL1GHTRRY : Non perdonerò mai netflix per aver tolto ny academy da catalogo - pourquoitues : netflix italia amore, so che fate social listening, bene benissimo ora ascoltatemi e potete rimettere the originals… - ClaudsBrien : @elxlecter Infattiii, ma tra l’altro Netflix USA mise tutte e tre le stagioni l’anno scorso, e poi L’anno dopo lo t… -