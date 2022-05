Nepal, trovato l’aereo scomparso con 22 persone a bordo: la prima foto dei rottami vicino a una montagna (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato ritrovato l’aereo scomparso in Nepal ieri 29 maggio con a bordo 22 persone, tra cui 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. Secondo l’agenzia France press, un funzionario militare ha confermato il ritrovamento dei soccorritori, senza però fornire ulteriori dettagli sulle persone che viaggiavano sull’aereo. Il portavoce dell’esercito Nepalese, Narayan Silwal, ha diffuso sui social una foto dei rottami del relitto disseminati accanto a una montagna. Nell’immagine si vede il numero di targa 9N-AET. Silwal ha spiegato che il luogo dell’incidente si trova in una zona detta Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Il bimotore Twin Otter era decollato da Pokhara, nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato riinieri 29 maggio con a22, tra cui 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. Secondo l’agenzia France press, un funzionario militare ha confermato il ritrovamento dei soccorritori, senza però fornire ulteriori dettagli sulleche viaggiavano sul. Il portavoce dell’esercitoese, Narayan Silwal, ha diffuso sui social unadeidel relitto disseminati accanto a una. Nell’immagine si vede il numero di targa 9N-AET. Silwal ha spiegato che il luogo dell’incidente si trova in una zona detta Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang. Il bimotore Twin Otter era decollato da Pokhara, nel ...

