Nazionale | Zaniolo | «Out per botta alla caviglia Ora ricarichiamo le pile»

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ITALIA, ZANIOLO E KEAN LASCIANO IL RITIRO DI COVERCIANO A seguito degli accertamenti fatti ques… - _emsyawlayhw_ : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Brutte notizie per l'Italia di Mancini: Zaniolo e Kean lasciano il ritiro ??? - ReteSport : ? #Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale azzurra - Antico_Egitto : Nazionale, Zaniolo e Kean lasciano il ritiro di Coverciano - Sportmediaset - Sport Mediaset - corgiallorosso : #Zaniolo, problema alla caviglia: il 22 lascia il ritiro della Nazionale -

L'attaccante della Roma e dellaha svelato il motivo per cui è stato costretto a lasciare il ritiro dell'Italia Nicolòlascia il ritiro dellaa causa di un problema fisico. A spiegare il motivo ...FIRENZE - Moise Kean e lasciano il ritiro dellaa Coverciano per problemi fisici: l'attaccante della Juventus si è infortunato ieri in ... il ct Roberto Mancini ha spiegato cheè alle ...La Nazionale di Roberto Mancini perde altri due elementi in vista dei prossimi impegni. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, indisponibili per le prossime gare, lasceranno nel ...Nicolò Zaniolo non prenderà parte ai prossimi impegni della Nazionale. Il protagonista della finale di Conference contro il Feyenoord, autore del gol decisivo, lascerà oggi pomeriggio, come da lui ...