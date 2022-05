Nazionale: Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano per una botta alla caviglia (Di lunedì 30 maggio 2022) Nicolò Zaniolo, attraverso una storia sui suoi canali social, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare il ritiro della Nazionale Azzurra a Coverciano, poche ore dopo il suo arrivo. Di seguito, il contenuto della storia: “A causa di una botta presa alla caviglia sono costretto a lasciare il raduno della Nazionale. Ora è tempo di ricaricare le pile per iniziare al massimo la prossima stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Nicolò, attraverso una storia sui suoi canali social, ha spiegato i motivi che lo hanno portato are ildellaAzzurra a, poche ore dopo il suo arrivo. Di seguito, il contenuto della storia: “A causa di unapresasono costretto are il raduno della. Ora è tempo di ricaricare le pile per iniziare al massimo la prossima stagione”. SportFace.

