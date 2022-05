Nazionale | Kean e Zaniolo out | i due lasciano il ritiro azzurro

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il c.t. dellaMancini dovrà fare a meno diin vista dei prossimi impegni dell’Italia Brutte notizie per il c.t. dellaRoberto Mancini. Dopo gli esami svolti questa mattina, infatti, Moisee Nicolòhanno alzato bandiera bianca e lasceranno in giornata ildi Coverciano. Né l’attaccante della Juventus che quella della Roma saranno quindi a disposizione del commissario tecnico per la finalissima contro l’Argentina e per i match di Nations League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ITALIA, ZANIOLO E KEAN LASCIANO IL RITIRO DI COVERCIANO A seguito degli accertamenti fatti ques… - CarloMartootchy : RT @LucaFioretti13: Moise #Kean, in seguito agli accertamenti eseguiti questa mattina, ha lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano.… - TV7Benevento : Calcio: Nazionale, Kean e Zaniolo lasceranno nel pomeriggio il raduno azzurro - - carolconforte : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAZIONALE ITALIA, ZANIOLO E KEAN LASCIANO IL RITIRO DI COVERCIANO A seguito degli accertamenti fatti questa mattina… - MondoBN : NAZIONALE, Un bianconero lascia Coverciano -

FIRENZE - I calciatori dellaitaliana Moisee Nicolò Zaniolo lasceranno nel pomeriggio il raduno della azzurro a Coverciano per rientrare ai club di appartenenza. Lo ha fatto sapere oggi la Figc. L'attaccante della ......- Aspettando la risoluzione contrattuale con Aaron Ramsey e qualche cessione (occhio ae ... Getafe, Besiktas, Anderlecht e Groningen sono pronte a investire 4 milioni per ilalbanese. ...La Nazionale di Roberto Mancini perde altri due elementi in vista dei prossimi impegni. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, indisponibili per le prossime gare, lasceranno nel pomeriggio il raduno di Covercia ...I due giovani attaccanti azzurri rientrano nei club di appartenenza: problemi muscolari e a una caviglia per il talento della Roma ...