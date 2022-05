Napoli, Spalletti: “Ci saranno rinnovamenti, sempre mantenendo la rosa competitiva” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Quest’anno ci saranno dei rinnovamenti e bisogna essere bravi a fare cambiamenti di sostenibilità, sempre mantenendo la rosa competitiva. Stiamo lavorando con la Società quotidianamente per valutare ogni opportunità”. Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro estivo del club a Castel di Sangro. “Da un punto di vista di tecnico è importante avere amichevoli di livello europeo e poterle ospitare a Castel di Sangro ci consente di stare nel nostro ritiro a lavorare e non doverci spostare – ha aggiunto – . Ci sono impianti e campi assolutamente validi in Abruzzo e andarsi a spostare all’estero sarebbe faticoso soprattutto mentalmente. Preferiamo stare in ritiro e allenarci ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) “Quest’anno cideie bisogna essere bravi a fare cambiamenti di sostenibilità,la. Stiamo lavorando con la Società quotidianamente per valutare ogni opportunità”. Così il tecnico delLucianoè intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro estivo del club a Castel di Sangro. “Da un punto di vista di tecnico è importante avere amichevoli di livello europeo e poterle ospitare a Castel di Sangro ci consente di stare nel nostro ritiro a lavorare e non doverci spostare – ha aggiunto – . Ci sono impianti e campi assolutamente validi in Abruzzo e andarsi a spostare all’estero sarebbe faticoso soprattutto mentalmente. Preferiamo stare in ritiro e allenarci ...

