Napoli, sorelle ferite con l’acido da ragazze in scooter (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Due sorelle, di 24 e 17 anni, sono state ferite con dell’acido ieri sera a Napoli. Le due ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli e non sono in pericolo di vita. Ascoltate dagli agenti di Polizia di Stato intervenuti, le due ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da tre scooter, guidati da tre ragazzi e con delle ragazze sul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delle ragazze avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le due ragazze ferite hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Indaga la Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Due, di 24 e 17 anni, sono statecon delieri sera a. Le duesono ricoverate nel centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli die non sono in pericolo di vita. Ascoltate dagli agenti di Polizia di Stato intervenuti, le duehanno raccontato di essere state avvicinate da tre, guidati da tre ragazzi e con dellesul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delleavrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido. Le duehanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori. Indaga la Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

rtl1025 : ?? Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a #Napoli. Poco dopo l'una, erano i… - taninoferri : Napoli, acido sul volto di due sorelle: lanciato da ragazze a bordo di scooter - ilgiornalelocal : #Napoli, due sorelle sfregiate con l'acido mentre erano in strada - lifestyleblogit : Napoli, sorelle ferite con l'acido da ragazze in scooter - - Marilenapas : RT @repubblica: Napoli, due sorelle in scooter ustionate con l'acido da un gruppo di ragazze -