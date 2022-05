Napoli, Senesi e Palomino per il post Koulibaly (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel caso in cui Koulibaly dovesse partire, il Napoli è pronto a provarci per Senesi del Feyenoord o per Palomino dell’Atalanta Le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis lasciano ben poco all’immaginazione. Il patron azzurro ha sciolto le riserve, schierandosi con una posizione netta per definire la situazione che vede coinvolto il rinnovo di Koulibaly. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel caso in cuidovesse partire, ilè pronto a provarci perdel Feyenoord o perdell’Atalanta Le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis lasciano ben poco all’immaginazione. Il patron azzurro ha sciolto le riserve, schierandosi con una posizione netta per definire la situazione che vede coinvolto il rinnovo di. L'articolo

Advertising

am_a_gunner : RT @AlbicelesteTalk: (??) AC Milan, Sevilla and Napoli are interested in Marcos Senesi. @TyCSports ?????? - cn1926it : #Calciomercato, il #Napoli monitora il dopo-#Koulibaly: piace #Senesi del #Feyenoord - VoceGiallorossa : ?? Napoli, Senesi e Palomino le prime scelte per l'eventuale dopo-Koulibaly in difesa #ASRoma #Vocegiallorossa… - tuttoatalanta : Napoli, Palomino e Marcos Senesi le prime scelte per l'eventuale dopo-Koulibaly in difesa - Ferdynand__ : RT @AlbicelesteTalk: (??) AC Milan, Sevilla and Napoli are interested in Marcos Senesi. @TyCSports ?????? -