anteprima24 : ** ##Napoli, #Protesta #Disoccupati al Maschio Angioino: 'Città muore nel degrado' ** - rep_napoli : Casal di Principe, sciopero della fame degli allevatori: la protesta si allarga al Comune [di Raffaele Sardo] [aggi… - anteprima24 : ** #Bus #Capri 'vietati' a carrozzine elettriche, la #Protesta di Christian: 'Insopportabile discriminazione' **… - mattinodinapoli : Capri, i nuovi bus vietati alle carrozzine elettriche: la protesta di un disabile - rep_napoli : Napoli, scoppia la protesta a Chiaia: 'Quel ripetitore è vicino all'asilo e copre il panorama' [di Marina Cappitti,… -

La Repubblica

'No Nato - No war, jatevenne' . Questa mattina un gruppo di cittadini e associazioni civiche ha dato vita a un nuovo sit - in dicontro la guerra in Ucraina e contro le politiche della Nato in Europa orientale. La manifestazione di questa mattina, che è il seguito di una manifestazione simile organizzata alcune ...'No Nato - No war, jatevenne' . Questa mattina un gruppo di cittadini ed associazioni civiche ha dato vita ad un nuovo sit - in dicontro la guerra in Ucraina e contro le politiche della Nato in Europa orientale. La manifestazione di questa mattina, che è il 'seguito' di una manifestazione simile organizzata alcune ... Napoli, scoppia la protesta a Chiaia: "Quel ripetitore è vicino all'asilo e copre il panorama" Stavolta, prima con l’Editto di Treviglio, che smorzava l’afflato draghista, e poi con il Concilio di Napoli inteso a smentire ... governo e protesta. In Parlamento, per esempio, la ...«Abbiamo fatto noi la colletta per portare la bambina in ospedale al Santobono con il taxi. Abitiamo in un quartiere difficile, dove regna la povertà». Questo ...