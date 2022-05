Napoli | Politano vuole l’addio | si pensa a Bernardeschi

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - AlfredoPedulla : Il #Napoli apprezza molto #Deulofeu che può diventare obiettivo vero. Ma precedenza a #Mertens, da valutare #Politano - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Napoli, a sorpresa #Politano chiede la cessione ?? La dirigenza partenopea avrebbe già individuato il sostituto #L… - Simone43703788 : RT @pasquale_caos: “Bernardeschi? Il Milan si è chiamato subito fuori, l’Inter attende, mentre il Napoli ci sta seriamente pensando. Polita… - Andrea842631710 : @bruttapas @pasquale_caos @LLeMisanthrope @Pasqual01350178 Si infatti se parliamo di “spazio” il Milan ha salamake… -

Alla Domenica Sportiva il giornalista Ciro Venerato parla del mercato del: la situazione di Koulibaly eCommenta per primo Matteoe un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da Rai sport l'esterno vuole lasciare ilin questa sessione di mercato.Conclusa questa stagione di campionato, il Napoli è sempre più attivo per rinfrescare la rosa e renderla ancora più competitiva. Nel corso della Domenica Federico Bernardeschi interessa a diversi club ...Matteo Politano ha chiesto la cessione, c'è l'offerta ufficiale per Bernadeschi al Napoli, il ds Giuntoli accelera per l'affare ...