Napoli, pagamento pensioni: cambia il calendario in vista della festa del 2 giugno (Di lunedì 30 maggio 2022) cambia il calendario dei pagamenti delle pensioni per il mese di giugno. A renderlo noto è un comunicato di "Poste Italiane". Napoli, pagamento pensioni: uffici postali chiusi il 2 giugno L'azienda comunica che a Napoli e provincia le pensioni del mese di giugno saranno accreditate regolarmente a partire da mercoledì 1° giugno per i titolari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

