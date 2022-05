Napoli, l'ex Allan racconta i retroscena: "Mai stati contro Ancelotti. ADL? Da lui mai avuta una risposta" (Di lunedì 30 maggio 2022) "Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso". Allan, ai microfoni del Corriere dello Sport, è tornato a parlare dello Scudetto perso nel 2018, l'ultimo di Maurizio Sarri sulla panchina del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 30 maggio 2022) "Un dolore che ricompare ogni volta che ci penso"., ai microfoni del Corriere dello Sport, è tornato a parlare dello Scudetto perso nel 2018, l'ultimo di Maurizio Sarri sulla panchina del...

