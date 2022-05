Napoli, de Magistris: “Città senza guida, sindaco non c’è” (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una Città senza guida, che pur avendo trovato il suo cammino in questi anni di rinascita e riscossa, e che ancora raccoglie i frutti di tanto lavoro (dal turismo alle opere pubbliche) ma non ha oggi visione politica, senza un governo della Città”. Lo afferma l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “Il sindaco che non c’è avalla la repressione di giovani e delle attività economiche, non interviene sulla criminalità in aumento ed è corresponsabile di insicurezza e degrado sempre più diffusi. Un sindaco che non vive la Città con passione ed amore, non cammina tra la gente, ma frequenta solo le stanze del potere. “prosegue de ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Una, che pur avendo trovato il suo cammino in questi anni di rinascita e riscossa, e che ancora raccoglie i frutti di tanto lavoro (dal turismo alle opere pubbliche) ma non ha oggi visione politica,un governo della”. Lo afferma l’exdi, Luigi de. “Ilche non c’è avalla la repressione di giovani e delle attività economiche, non interviene sulla criminalità in aumento ed è corresponsabile di insicurezza e degrado sempre più diffusi. Unche non vive lacon passione ed amore, non cammina tra la gente, ma frequenta solo le stanze del potere. “prosegue de ...

