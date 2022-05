Napoli ancora con Armani? Notizia ufficiale sulla nuova maglia! (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo ritiro precampionato che si svolgerà a Castel Di Sangro, dal 23 luglio al 6 agosto. L’occasione è stata utile per affrontare tantissimi temi, dal calciomercato fino al sogno scudetto. Non è mancato un importante passaggio anche sulle nuove maglie della squadra. Ecco quanto evidenziato: “Se a Castel di Sangro vedremo le nuove maglie Armani? Le presenteremo o nel ritiro in Trentino o prima del ritiro stesso. La mia collaborazione con Armani continua, quindi sono estremamente contento. Maglie Napoli Armani Ho visto che Adidas ha fatto un accordo per dieci pezzi unici con Balenciaga. Costavano 1.800 euro, 800 euro, 600 euro, 500 euro, 1.200 euro. Diciamo che il mondo dello sport sta ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo ritiro precampionato che si svolgerà a Castel Di Sangro, dal 23 luglio al 6 agosto. L’occasione è stata utile per affrontare tantissimi temi, dal calciomercato fino al sogno scudetto. Non è mancato un importante passaggio anche sulle nuove maglie della squadra. Ecco quanto evidenziato: “Se a Castel di Sangro vedremo le nuove maglie? Le presenteremo o nel ritiro in Trentino o prima del ritiro stesso. La mia collaborazione concontinua, quindi sono estremamente contento. MaglieHo visto che Adidas ha fatto un accordo per dieci pezzi unici con Balenciaga. Costavano 1.800 euro, 800 euro, 600 euro, 500 euro, 1.200 euro. Diciamo che il mondo dello sport sta ...

Advertising

CrapanzanoRobin : RT @GiovaAlbanese: #DeLaurentiis allo scoperto su #Bernardeschi: il calciatore - in scadenza con la #Juventus - ha mostrato gradimento per… - GiovaAlbanese : #DeLaurentiis allo scoperto su #Bernardeschi: il calciatore - in scadenza con la #Juventus - ha mostrato gradimento… - pasquale_caos : 2022 e c’è ancora gente che invoca figure dirigenziali serie Forse dopo 18 anni non vi è ancora chiaro come funzi… - MartyCippy : Caro Allan, Dio perdona io no. Non dimentico come quattro anni fa, visto che il presidente del Napoli si rifiutò di… - Grassi81 : RT @Marekjack171: 8 anni fa raccontava di quanto fosse difficile portare calciatori a Napoli perché la città ‘faceva schifo’ Oggi dice che… -