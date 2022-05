Napoli, acido sul volto di due sorelle lanciato da ragazze a bordo di uno scooter (Di lunedì 30 maggio 2022) Due sorelle di ventiquattro e diciassette anni hanno subito un’ustione con l’acido questa notte a Napoli. Passeggiavano su Corso Amedeo di Savoia quando – come hanno raccontato alla polizia – sono state avvicinate da altre ragazze che, senza un motivo apparente, avrebbero lanciato l’acido contro di loro e poi sarebbero scappate a bordo di tre L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Duedi ventiquattro e diciassette anni hanno subito un’ustione con l’questa notte a. Passeggiavano su Corso Amedeo di Savoia quando – come hanno raccontato alla polizia – sono state avvicinate da altreche, senza un motivo apparente, avrebberol’contro di loro e poi sarebbero scappate adi tre L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

rtl1025 : ?? Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a #Napoli. Poco dopo l'una, erano i… - MediasetTgcom24 : Due sorelle sfregiate con l'acido in strada a Napoli #napoli - luigisa27514204 : Napoli, due sorelle ferite con l'acido da ragazzi e ragazze in scooter - sudreporter : #Napoli, una sequenza di casi di violenza urbana nel #weekend: spari tra la folla, ragazze colpite dall'acido… - returnofthema13 : RT @Pezzadazienda: spero che non la scampino perché minorenni. -