Napoli, 2 sorelle sfregiate con l'acido mentre camminano per strada (Di lunedì 30 maggio 2022) E' caccia ai responsabili dell'aggressione subita da due sorelle, ustionate con l'acido a Napoli la scorsa notte. Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a Napoli. Poco dopo l'una, erano in strada, in corso Amedeo di Savoia, quando – hanno raccontato alla Polizia – sono state avvicinate

