Mycroclean Italia entra tra le Europe’s fastest growing companies del Financial Times

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’azienda di decontaminazione particellarenella classifica della testata britannica sulle imprese cresciute più velocemente in Europa nell’ultimo anno Chi pensa che lavandare, parafrasando Giovanni Pascoli, sia un mestiere del passato, ancora non conosce la storia di Milena Baroni, ceo di, azienda con sede a Gorgonzola leader nel settore del lavaggio industriale e della decontaminazione particellare, che ha da poco aggiunto altri due prestigiosi riconoscimenti al suo già ricco palmarès internazionale: il premio Le Fonti Awards come Eccellenza dell’anno 2022 nell’ambito Healthcare & Pharma Dpi e l’ingresso nella Ft 1000, la classifica stilata dalche raccoglie le aziende europee coi maggiori tassi di crescita. Il riconoscimento come Eccellenza dell’anno 2022 ...

Avvenire

Eccellenza riconosciuta dal "Financial Times" L'azienda di decontaminazione particellare guidata da Milena Baroni entra nella prestigiosa classifica della testata britannica sulle imprese cresciute più velocemente in Europa nell'ultimo anno ...Da una piccola lavanderia di famiglia a un'azienda che raccoglie premi internazionali e adesso è stata inserita nella classifica del Financial Times che raccoglie le imprese europee con ...