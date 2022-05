Motor Valley Fest - Bugatti, il ricordo (appassionato) della Fabbrica Blu - VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Una supercar tutta italiana, frutto dell'ingegno, della passione e dell'amore per l'auto di uomini come Romano Artioli (l'artefice), Paolo Stanzani (responsabile tecnico), Marcello Gandini e Giampaolo Benedini (stilisti). Ma anche di operai e impiegati che hanno dato l'anima per veder nascere e crescere il sogno della Bugatti EB110, e della Fabbrica dove veniva costruita, a Campogalliano, in provincia di Modena. EB110 perfetta. Un sogno nato sul finire degli Anni '80 e svanito nel 1995, dopo soli 139 esemplari prodotti. Al Motor Valley Fest 2022 di Modena, lo stand dell'Associazione culturale Bugatti Automobili Campogalliano ha ripercorso tutta la breve (ma intensa) parentesi italiana del celebre marchio automobilistico. Abbiamo ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 maggio 2022) Una supercar tutta italiana, frutto dell'ingegno,passione e dell'amore per l'auto di uomini come Romano Artioli (l'artefice), Paolo Stanzani (responsabile tecnico), Marcello Gandini e Giampaolo Benedini (stilisti). Ma anche di operai e impiegati che hanno dato l'anima per veder nascere e crescere il sognoEB110, edove veniva costruita, a Campogalliano, in provincia di Modena. EB110 perfetta. Un sogno nato sul finire degli Anni '80 e svanito nel 1995, dopo soli 139 esemplari prodotti. Al2022 di Modena, lo stand dell'Associazione culturaleAutomobili Campogalliano ha ripercorso tutta la breve (ma intensa) parentesi italiana del celebre marchio automobilistico. Abbiamo ...

