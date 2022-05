MotoGP | GP Italia 2022 | promossi e bocciati Bagnaia e Quartararo vincono “entrambi” | Bastianini e Suzuki nella ghiaia

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il Gran Premio d’, ottavo appuntamento del Mondiale, ha regalato emozioni a raffica. La vittoria di Francesco, la prova straordinaria di Fabio, quelle eccellenti di Marco Bezzecchi e Luca Marini, ma non solo. Anche diversi piloti che sono finiti dietro la lavagna. Andiamo, quindi, a conosceredella gara di ieri. IFRANCESCO(DUCATI): una vittoria fondamentale per la sua stagione. Il ducatista ha vinto di forza, risalendo la china dopo una pessima partenza e inando una serie di sorpassi inesorabili. Nel finale rintuzza colpo su colpo il tentativo di ricongiungimento die trova 25 punti decisivi per il suo ...