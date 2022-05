MotoGP GP Italia 2022 | Daspo per un 32enne senza biglietto e con zainetto rubato

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nella mattinata di ieri, durante il Gran Premio d’di, la Polizia di Stato ha sorpreso all’interno dell’autodromo un cittadino trentaduenne marocchinoe con in spalla unoin nottata all’interno della struttura. Stando a quanto riportato dalla procura di Firenze, l’uomo è stato rintracciato dagli agenti mentre la vittima del furto stava sporgendo denuncia. Con sé aveva anche i documenti personali e le chiavi dell’auto del legittimo proprietario, al quale è stata subito restituita tutta la refurtiva. Il soggetto in questione, dunque, è stato denunciato per ricettazione e sanzionato in quanto sprovvisto del previsto titolo di accesso all’impianto sportivo, ricevendo anche un Divieto di Accesso alle gare di ...