Mosca annuncia: «Distrutto un sito ucraino con artiglieria inviata dall’Italia» – Il video (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo le agenzie russe, che citano il ministero della Difesa di Mosca, le forze russe hanno Distrutto un sito ucraino «dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria inviata dall’Italia». «Il ministero della Difesa della Russia ha pubblicato un video che mostra la distruzione di una postazione di obici di fabbricazione italiana forniti all’Ucraina», ha dichiarato il ministero commentando le immagini, come scrive la Tass. La postazione ucraina sarebbe stata scovata dai sistemi di ricognizione oltre che da un aereo senza pilota. L’attacco di artiglieria, nello specifico, sempre secondo il ministero, avrebbe eliminato «un plotone di artiglieri nazionalisti ucraini insieme agli obici italiani». Leggi anche: Zelensky agli ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo le agenzie russe, che citano il ministero della Difesa di, le forze russe hannoun«dove i nazionalisti avevano posizionato». «Il ministero della Difesa della Russia ha pubblicato unche mostra la distruzione di una postazione di obici di fabbricazione italiana forniti all’Ucraina», ha dichiarato il ministero commentando le immagini, come scrive la Tass. La postazione ucraina sarebbe stata scovata dai sistemi di ricognizione oltre che da un aereo senza pilota. L’attacco di, nello specifico, sempre secondo il ministero, avrebbe eliminato «un plotone di artiglieri nazionalisti ucraini insieme agli obici italiani». Leggi anche: Zelensky agli ...

